تعرف على قائمة ريال مدريد في مباراته القادمة أمام هويسكا بالدوري الإسباني

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق هويسكا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وهويسكا في مساء يوم غداً الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركوس لورينتي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة / ماريانو دياز.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد إلى صفوفه منذ أسبوعين تقريباً، علماً بأن الفريق الملكي قد تمكن من تحقيق أولى انتصاراته مع المدرب الفرنسي العائد زين الدين زيدان على حساب ضيفه فريق سيلتا فيغو بهدفين مقابل لا شيء، وذلك على ملعب سانتياغو بيرنابيو قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

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