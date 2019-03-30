رسمياً: قمة الأهلي والزمالك في موعدها بعد معاينة الحكم لملعب برج العرب

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أكد الحكم روماني كوفاكس حكم مباراة القمة بشكل رسمي إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها، وذلك في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك القرار الرسمي والنهائي من طرف الحكم الروماني كوفاكس بعد معاينة أرضية ملعب برج العرب رفقة طاقم التحكيم المصاحب له، علماً بأن حافلة فريق الزمالك كانت وصلت قبل نصف ساعة تقريباً إلى ملعب برج العرب في انتظار حافلة فريق الأهلي.

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وكانت العديد من الشكوك تحوم بقوة حول إقامة المباراة بين الأهلي والزمالك في مساء اليوم السبت، وذلك بعد سقوط الأمطار الغزيرة على أرضية ملعب برج العرب منذ فجر اليوم السبت ولمدة ساعات طويلة.

وهو الأمر الذي جعل هناك إمكانية كبيرة لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة بعدما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استحالة نقل مباراة القمة إلى أي ملعب آخر في حالة عدم جاهزية ملعب برج العرب.

ولكن الحكم الروماني كوفاكس حسم الأمور بشكل نهائي منذ قليل بعدما تفقد أرضية الملعب بشكل كامل، وذلك حتى يطمئن على مدى كفاءة عشب الملعب من أجل تفادي تعرض أي لاعب من الأهلي والزمالك إلى الإصابات بسبب سوء حالة أرضية الملعب.

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