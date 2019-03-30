عاجل: كريستيان جروس يستبعد نجمي الزمالك من حسابات القمة بسبب الإصابة

منذ ساعتين أخبار الرياضة
عاجل: كريستيان جروس يستبعد نجمي الزمالك من حسابات القمة بسبب الإصابة
فريق الزمالك

استبعد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي نجمين من صفوف فريق الزمالك، وذلك قبل ساعة تقريباً من موعد انطلاقة مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

حيث قام المدير الفني السويسري كريستيان جروس باستبعاد كلاً من المدافع محمود علاء إضافة إلى الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز من حسابات مباراة القمة، وذلك بسبب الإصابة وعدم قدرة كلاً منهما على خوض المباراة.

ومن المتوقع أن يُشارك المدافع محمد عبد الغني بدلاً من المدافع محمود علاء في مباراة القمة، على أن يُشارك الظهير الأيمن المخضرم حازم إمام بدلاً من الظهير الأيمن حمدي النقاز.

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