تشكيل الزمالك الأساسي لمباراة القمة أمام الأهلي اليوم

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك تحديداً على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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وجاء التشكيل الأساسي لفريق الزمالك في مباراة القمة اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد زيزو / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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