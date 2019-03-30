مروان محسن يقود تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة القمة أمام الزمالك اليوم

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي في مباراة القمة اليوم أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / ناصر ماهر / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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