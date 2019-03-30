الزمالك يُحافظ على صدارة الدوري المصري بعد تعادله السلبي في القمة مع الأهلي

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف كلاسيكو كرة القدم المصرية بين فريق الأهلي وبين مضيفه وغريمه التقليدي فريق الزمالك، وذلك في المباراة التي جمعت بين الغريمين فى مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ولم تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مستويات فنية عالية سواء في الشوط الأول أو حتى في الشوط الثاني، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ فجر اليوم على محافظة الإسكندرية، مما كان له تأثيراً سلبياً بشكل كبير للغاية على أرضية ملعب برج العرب.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 54 نقطة محافظاً على صدارته لجدول الترتيب، وفي مقابل ذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 52 نقطة محافظاً بدوره على مركزه الثاني في جدول الترتيب.

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