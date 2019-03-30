أول رد فعل من مارتن لاسارتي بعد تعادل الأهلي مع الزمالك في مباراة القمة

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قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، والتي حسمت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة القمة مباشرة، أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن نتيجة التعادل بين الأهلي والزمالك تُعتبر عادلة للغاية لكلاً من الغريمين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى أن فريقه الأهلي سيطر بشكل واضح على مجريات اللعب طوال الشوط الأول من عمر مباراة القمة، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الشوط الثاني الذي تم فيه تقاسم السيطرة ما بين الفريقين.

كما شدد أيضاً المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في تصريحاته على أن سقوط الأمطار بغزارة لم يكن له أي تأثير على الإطلاق على مستوى اللاعبين في الفريقين، بل كان التأثير الأكبر على أرضية ملعب برج العرب التي كانت سيئة للغاية.

وفي ختام تصريحاته أكد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أنه سوف يقوم بمنح العناصر البديلة في صفوف فريق الأهلي الفرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري، وخاصة كلاً من الثلاثي وليد أزارو إضافة إلى حسين الشحات وأيضاً صالح جمعة.

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