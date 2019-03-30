قرار هام من كريستيان جروس بعد تعادل الزمالك مع الأهلي في مباراة القمة

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اتخذ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً للغاية في مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019، وذلك بعد نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المدير الفني السويسري كريستيان جروس عدم منح لاعبي فريق الزمالك راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم غداً الأحد، وذلك على الرغم من الإرهاق الكبير الذي تعرض له جميع المشاركين في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى يكون فريقه في حالة مثالية للغاية، وذلك استعداداً للمباراة القادمة التي تنتظره أمام فريق سموحة في يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل 2019 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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