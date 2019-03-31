موعد مباراة ليفربول وتوتنهام بمشاركة “محمد صلاح” اليوم الأحد 31/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت.

ويُدرك فريق ليفربول أن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي لم يعد بيديه على الإطلاق، حيث يتحتم على فريق الريدز أولاً في الفوز وحصد النقاط الكاملة في جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي، ومن ثم يجب عليه انتظار تعثر فريق مانشستر سيتي في مباراة واحدة فقط لا غير على أقل تقدير بنتيجة التعادل.

وفي حالة حدوث ذلك السيناريو المثالي للغاية لعشاق نادي ليفربول، سوف ينقض فريق الريدز مباشرة على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن التتويج بذلك اللقب هو الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق ذلك الهدف منذ موسم 1989 / 1990 م.

ولكن تكمن المشكلة الرئيسية في الأساس التي سوف تواجه فريق ليفربول في الفترة الحاسمة المتبقية من عمر الموسم الحالي، هي ضغط المباريات الصعبة على فريق الريدز سواء على الصعيد المحلي، أو خاصة على الصعيد القاري بعد نجاحه في الوصول إلى محطة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق ليفربول، حيث لم يعد الفريق اللندني من ضمن الأندية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد تعثره كثيراً في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق توتنهام هوتسبير لا يزال يمتلك أهدافاً سامية للغاية في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمة تلك الأهداف حفاظه على مركزه الثالث الحالي في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حتى يضمن مقعده من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما المغامرة الأكبر سوف تتمثل في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما نجح فريق توتنهام هوتسبير في الوصول هو أيضاً إلى محطة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن فريق توتنهام هوتسبير سوف يصطدم في ذلك الدور بنظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في صراع إنجليزي خاص بنكهة قارية.

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