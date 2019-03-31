القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الاحد 31/3/2019 بمشاركة “محمد صلاح”

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول وأيضاً كل عاشق لنادي توتنهام هوتسبير في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق نادي توتنهام هوتسبير متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول إضافة إلى عشاق نادي توتنهام هوتسبير وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وفي مباراة الدور الأول من عمر الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين حينها على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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