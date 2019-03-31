موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني اليوم الاحد 31/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وهويسكا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وهويسكا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق هويسكا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى الإبقاء على آماله الضعيفة للغاية في المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن مسألة الصراع على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي باتت منتهية تماماً، وخاصة وأن الفارق بين فريق ريال مدريد وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب الصدارة قد وصل إلى 12 نقطة كاملة قبل انطلاقة هذه الجولة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في مبارياته المتبقية في الموسم الحالي، سوف يكون هو تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الإعداد بشكل قوي للغاية تحضيراً للموسم المقبل رفقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ولا شك أن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من جديد إلى صفوف فريق ريال مدريد في مثل ذلك التوقيت من عمر الموسم يُعتبر أمراً محيراً للغاية لكل عشاق النادي الملكي، وخاصة وأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو من قام بتقديم استقالته من تدريب الفريق الملكي قبل مطلع الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُعتبر الجميع هذه الخطوة مثالية للغاية بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وذلك حتى لا يأخذ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وقتاً في مطلع الموسم المقبل من أجل إعادة بناء الفريق من جديد، وهو الأمر الذي قد يُضيع عليه فرصة المنافسة بشكل قوي على جميع الألقاب منذ الوهلة الأولى في عمر الموسم الجديد.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق هويسكا في حالة انهيار كامل قبل نهاية الموسم الحالي بشهرين فقط لا غير، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق هويسكا يجد نفسه حالياً في قاع جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

وهو الأمر الذي يجعله قريباً للغاية من الهبوط حتى يعود من جديد إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم المقبل، علماً بأن فريق هويسكا كان قد صعد فقط مع نهاية الموسم الماضي إلى مسابقة الدوري الإسباني.

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