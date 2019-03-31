تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من روما ونابولي في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

Advertisements

يستعد فريق روما لملاقاة ضيفه فريق نابولي اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة روما ونابولي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة روما ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة روما ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق روما المتوقع في مباراة اليوم المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / كوستاس مانولاس / فيدريكو فازيو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / لورينزو بيلجريني / ستيفن نزونزي.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي كلاوديو رانييري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق روما:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / فابيان.

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاليخون / دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني اليوم الاحد 31/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة