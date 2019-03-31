تشيلسي في اختبار هام اليوم أمام كارديف سيتي..تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع

Advertisements

يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق كارديف سيتي اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب كارديف على أرض دولة ويلز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة 15:05 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:05 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة تشيلسي وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وكارديف سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كارديف سيتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق كارديف سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: نيل إِثيريدج.

خط الدفاع: بيلتير / شان موريسون / برونو مانغا / جو بينيت.

خط الوسط: هاري آرثر / آرون غونارسون / جوش ميرفي / فيكتور كاماراسا / جونيور هويليت.

خط الهجوم: نياسي.

المدير الفني: الإنجليزي. نيل وارنوك.

إقرأ أيضاً: تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من روما ونابولي في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي