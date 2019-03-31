ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام هويسكا..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق هويسكا، ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق هويسكا:

حراسة المرمى: لوكا زيدان / كيلور نافاس / ألتوبيِ.

خط الدفاع: سيرجيو راموس / خيسوس فاييخو / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: فالفيردي / كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / داني سيبايوس / إبراهيم دياز / لوكاس فاسكيز / فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل.

خط الهجوم: ماريانو دياز / كريم بنزيمة.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق هويسكا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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