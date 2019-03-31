تشكيل إنتر ولاتسيو المتوقع في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق لاتسيو في مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إنتر ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق لاتسيو:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / ميلان سكريِنيار / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / ماتيو بوليتانو / رادجا ناينغولان / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق لاتسيو المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا.

خط الدفاع: باتريسيو غابارون / أتشيربي / ستيفان رادو.

خط الوسط: لوكاس ليفا / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / لويس ألبيرتو / أدم ماروسيِتش / سيناد لوليتش.

خط الهجوم: خواكين كوريا / تشيرو إيموبيلي.

المدير الفني: الإيطالي سيموني إنزاغي.

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