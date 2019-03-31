قبل مواجهة سموحة..الزمالك يتأكد من غياب نجمه بسبب الإيقاف

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متأكداً من فقدان خدمات أحد نجومه في المباراة القادمة التي تنتظره أمام فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب إيقافه من طرف لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث يفتقد فريق الزمالك خدمات اللاعب المغربي حميد أحداد في مباراته القادمة أمام نظيره فريق سموحة، وذلك بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، والتي نالها في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء يوم أمس السبت الموافق 30 مارس 2019.

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وكان اللاعب المغربي حميد أحداد قد نال البطاقة الصفراء الأولى له في الموسم الحالي أمام فريق مصر المقاصة، أما البطاقة الصفراء الثانية له فقد نالها في المباراة التي جمعت بين فريق الزمالك وبين نظيره فريق الاتحاد السكندري.

ولم يُشارك اللاعب المغربي حميد أحداد بصفة أساسية في مباراة القمة مساء يوم أمس السبت، حيث دفع به السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك كبديل في الشوط الثاني من عمر مباراة القمة.

وبكل تأكيد لن يتأثر فريق الزمالك تماماً بغياب اللاعب المغربي حميد أحداد، وخاصة وأن المدير الفني السويسري كريستيان جروس سوف يعتمد من جديد على اللاعب أحمد سيد زيزو المتألق بشكل ملفت للغاية في الآونة الأخيرة.

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