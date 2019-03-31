محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي في مباراة اليوم أمام توتنهام

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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 أمام الضيف فريق توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

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وجاء التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على مقاعد البدلاء لفريق ليفربول يجد المدرب الألماني يورغن كلوب العديد من الخيارات أمامه، وذلك من خلال تواجد كلاً من: سيمون مينيوليه / ديان لوفرين / فابينيو / شيردان شاكيري / نابي كيتا / ديفوك أوريجي / أدم لالانا.

ويحتاج فريق ليفربول إلى الانتصار في هذه المباراة على حساب ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وذلك حتى يتمكن من استعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن هذه الصدارة سوف تكون مؤقتة أيضاً في ظل تأجيل مباراة لفريق مانشستر سيتي.

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