رسمياً: الكاف يُحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما في يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

حيث أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مباراة إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م بين الأهلي وصن داونز، سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة من مساء يوم السبت الموافق 13 أبريل 2019.

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وفي السياق ذاته أيضاً كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أخطر النادي الأهلي بشكل رسمي تغيير موعد مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال إقامة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بدلاً من الساعة السادسة مساءً في يوم السبت المقبل الموافق 6 أبريل 2019.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المارد الأحمر إلى دولة جنوب أفريقيا في يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، وذلك بعد أن يخوض مباراته القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن بدوره أيضاً اليوم الأحد عن تعيين الحكم السنغالي ماجيتي نداي من أجل إدارة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وصن داونز.

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