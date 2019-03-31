قرار هام من اتحاد الكرة بخصوص ملعب برج العرب قبل مباراة الأهلي والاتحاد

Advertisements

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية الذي سوف يستضيف في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل 2019 مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل جميع المباريات المحلية من على ملعب برج العرب إلى ملعب المكس في مدينة الإسكندرية أيضاً، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي سوف يتم خوضها على ملعب برج العرب.

Advertisements

ويأتي ذلك القرار من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يتم تجهيز أرضية ملعب برج العرب، وذلك استعداداً للمباريات الأفريقية لكلاً من الأهلي والزمالك في شهر أبريل القادم من العام الحالي 2019، وخاصة بعد رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة المباريات على ملعب برج العرب وهو في تلك الحالة السيئة للغاية.

ومن جانبه أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً أن أعمال الصيانة سوف تشمل أرضية ملعب برج العرب بشكل عام، وخاصة العشب الذي يتواجد في المنطقة المقابلة لمقاعد البدلاء، على أن تستمر أعمال الصيانة لمدة 10 أيام، وبالتالي سوف يكون جاهزاً من استقبال مباريات الدور ربع النهائي في المسابقات الأفريقية لكلاً من الأهلي والزمالك.

إقرأ أيضاً: رسمياً: الكاف يُحدد موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا