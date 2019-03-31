ليفربول يُحقق فوزاً قاتلاً على توتنهام ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

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حقق فريق ليفربول فوزاً قاتلاً على حساب ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة عشر، إضافة إلى المدافع البلجيكي توبي ألدرفايِرليد بعدما اصطدمت الكرة به إثر تسديدة رأسية من طرف النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير في المباراة، فقد سجله النجم البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لِفريق السبيرز من أجل تحقيق الانتصار وخاصة في ظل الفرص الخطيرة التي أضاعها في الشوط الثاني من المباراة.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 79 نقطة ارتقى بها إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 61 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

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