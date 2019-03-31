ريال مدريد يُحقق فوزه الثاني توالياً مع زيدان في ولايته الثانية على حساب هويسكا

Advertisements

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق هويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى الإسباني داني سيبايوس في الدقيقة الثانية والستين، وأيضاً النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة التاسعة والثمانين.

Advertisements

أما أهداف فريق هويسكا في المباراة فقد سجلها كلاً من اللاعب كوتشو هيرنانديز في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى اللاعب شابيِير إِتشيتا في الدقيقة الرابعة والسبعين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير من معقل الفريق الملكي.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة معززاً بالتالي موقعه في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفي الجانب المقابل استقر رصيد فريق هويسكا عند 22 نقطة فقط لا غير، لِيفشل بالتالي في الهروب من المركز الأخير في جدول الترتيب، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه بات على مشارف الهبوط أيضاً من مسابقة الدوري الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: ليفربول يُحقق فوزاً قاتلاً على توتنهام ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز