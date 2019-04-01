تعرف على تفاصيل حوار “محمد صلاح” مع مدرب ليفربول بعد نهاية مباراة توتنهام

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كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في مساء يوم أمس الأحد الموافق 31 مارس 2019 عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، وذلك عقب نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات له لشبكة قنوات “سكاي سبورتس” الإنجليزية، أكد النجم المصري محمد صلاح أنه قال لمدربه الألماني يورغن كلوب أن الفوز وحصد النقاط الثلاث أهم بكثير من تقديم أداء جيد في بعض المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم المصري محمد صلاح إلى أن فريقه كان في حاجة ماسة لتحقيق الانتصار من أجل البقاء في السباق نحو اللقب في الموسم الحالي، وهو ما حدث في نهاية المطاف بعد الفوز القاتل على حساب فريق توتنهام هوتسبير.

كما شدد أيضاً النجم المصري محمد صلاح في تصريحاته على أن الفارق كبير للغاية حينما يأتي الانتصار بشكل طبيعي بعكس ما يكون عليه الحال حينما يأتي الانتصار في وقت متأخر من عمر المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجميع داخل فريق ليفربول سوف يبذل أقصى جهد لديه من أجل الظفر باللقب.

وفي ختام تصريحاته أشار النجم المصري محمد صلاح إلى أن النقاط الثلاث هي أهم شيء، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يُهمه على الإطلاق سواء إن تم احتساب الهدف الثاني لصالحه أو لم يُحتسب، وخاصة وأن أهم شيء هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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