سيد عبد الحفيظ: مباريات الأهلي في أبريل حاسمة وأغلقنا صفحة الزمالك

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 عن المباريات الصعبة القادمة التي تنتظر فريق الأهلي في شهر أبريل الحالي، وذلك سواء على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن جميع المباريات التي تنتظر فريق الأهلي في شهر أبريل الحالي، هي مباريات في غاية الصعوبة وأيضاً حاسمة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الأهلي أغلق نهائياً صفحة مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وخاصة وأن تركيز الفريق بشكل كامل يجب أن يكون منصباً الآن على المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن فريق الأهلي سوف يتعامل مع المرحلة الحاسمة القادمة خطوة بخطوة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في نهاية المطاف، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل فريق الأهلي يُدرك جيداً مدى أهمية المرحلة المتبقية من عمر الموسم.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فريق الأهلي يحتاج إلى عامل التوفيق في جميع مبارياته المتبقية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر سوف يكون هو تحقيق الفوز دون سواه في جميع المباريات مهما كان حجم المنافس.

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