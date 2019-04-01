كيف يستعد مارتن لاسارتي مع الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري ؟!

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في معسكره الحالي ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك استعداداً منه لمباراته القادمة في مساء يوم غداً الثلاثاء أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بعقد محاضرة فنية مع لاعبي فريق الأهلي اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال استعراض لقطات بالفيديو لبعض المباريات السابقة التي خاضها فريق الاتحاد السكندري في الفترة الماضية.

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وتأتي هذه المحاضرة الفنية من طرف المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي من أجل شرح كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة في صفوف فريق الاتحاد السكندري، إضافة إلى إخطار اللاعبين بالخطة التي سوف يتم إتباعها في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري.

وعلى صعيد متصل حرص المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على الاطمئنان على تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر المارد الأحمر بالإسكندرية، وذلك حتى يكون كل عناصر فريق الأهلي في حالة جاهزية كاملة استعداداً للتحديات القادمة.

وعقب نهاية المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري، سوف تتوجه بعثة فريق الأهلي بعدها بيوم واحد فقط أي في يوم الأربعاء القادمة إلى دولة جنوب أفريقيا، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

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