تشكيل الأهلي المتوقع بقيادة “عبد الشافي” في مباراة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والفيحاء تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD+2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الفيحاء:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / سانتوس / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: كلاوديو بايزا / تيسير الجاسم / نوح الموسى / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

المدير الفني: الأوروغوياني خورخي فوساتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الفيحاء المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: عامر شفيع.

خط الدفاع: سامي الخيبري / جيجي / نواف الصبحي.

خط الوسط: عمر العودة / البركة / ناهير بيسارا / تزويِليس / عبد الكريم القحطاني.

خط الهجوم: أمين الشرميطي / دانيلو أسبريلا.

المدير الفني: الجزائري نور الدين زكري.

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