بيراميدز في اختبار هام اليوم أمام بتروجيت بالدوري المصري..تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع

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يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق بتروجيت في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على ملعب الجيش الجديد في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وبتروجيت تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وبتروجيت منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق بتروجيت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد فاروق / كارلوس كينو / عمر خريبين.

المدير الفني: الأرجنتيني رامون دياز.

وتُعتبر هذه المباراة هي الأولى لفريق بيراميدز بعد غيابه عن المباريات طوال شهر مارس الماضي، علماً بأن فريق بيراميدز يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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