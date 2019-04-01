الزمالك يحسم ملف تحسين عقد محمود عبد المنعم كهربا..تعرف على التفاصيل

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد حسم بشكل نهائي الملف الخاص بالنجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول، وذلك بخصوص تحسين عقده مع نادي الزمالك بما يتناسب مع قيمته.

حيث أشار المصدر إلى أن المستشار مرتضى منصور قد استقر في الساعات القليلة الماضية على زيادة الراتب السنوي للنجم محمود عبد المنعم كهربا إلى مبلغ 6 مليون جنيه مصري فقط لا غير، وذلك في ظل المستوى الجيد المقدم من طرف اللاعب في الآونة الأخيرة.

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كما أضاف المصدر أيضاً أن النجم محمود عبد المنعم كهربا كان يرغب منذ اليوم الأول لعودته لنادي الزمالك قادماً من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أن يتساوى مع النجم المخضرم طارق حامد، وذلك من خلال الحصول على مبلغ 8 مليون جنيه مصري في العام الواحد.

وقد أكد المصدر أيضاً أن المستشار مرتضى منصور قد وعد النجم محمود عبد المنعم كهربا بزيادة الراتب السنوي إلى مبلغ 8 مليون جنيه، وذلك في حالة ساهم الأخير في قيادة فريق الزمالك للفوز بالألقاب في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق الزمالك يُنافس بقوة في الموسم الحالي على لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى لقب كأس الإتحاد الأفريقي.

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