تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتفاق بكأس خادم الحرمين الشريفين

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يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق الاتفاق في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتفاق:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: ديجينيك / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الاتفاق المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: عبد الله الصالح.

خط الدفاع: عمر السنين / رامون أرياس / الخيبري / حسين السيد.

خط الوسط: فيليب كيس / علي هزازي / محمد الكويكبي / برايان أليمان.

خط الهجوم: كريستيان خوانكا / أحمد العكايشي.

المدير الفني: الإسباني سيرخيو بيرناس.

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