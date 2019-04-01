النصر في مهمة سهلة اليوم أمام الجيل المتواضع بكأس الملك..تعرف على تشكيل النصر المتوقع

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يستعد فريق النصر لملاقاة ضيفه المتواضع فريق الجيل في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والجيل تحديداً في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والجيل منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه المتواضع فريق الجيل:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو أوفيني / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: دوس سانتوس / عبد الله الخيبري / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

ويدخل فريق النصر هذه المباراة منتشياً بصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي خطفها منذ أيام قليلة فقط من غريمه التقليدي فريق الهلال عقب فوزه عليه في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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