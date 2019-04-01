تشكيل الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام الباطن بكأس خادم الحرمين الشريفين

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق الباطن في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد والباطن تحديداً في تمام الساعة 19:35 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:35 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والباطن منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD+1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الباطن:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: رومارينيو.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الباطن المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: أدريانو فاشيني.

خط الدفاع: مهنا واقص / جدعان الشمري / لوكاس / بندر ناصر.

خط الوسط: أندريس باراكا / عبد العزيز مجرشي / أسامة مالك.

خط الهجوم: جوناثان / زياد العونلي / الغامدي.

المدير الفني: الروماني ماريوس بانيت.

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