رسمياً: اتحاد الكرة ينقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب المكس

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك بدلاً من ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.

وجاء ذلك القرار من طرف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل بدء أعمال الصيانة والإصلاح لأرضية ملعب برج العرب، وذلك حتى تكون جاهزة وفي أفضل حال حينما يحين موعد المباريات الأفريقية لكلاً من الأهلي والزمالك في شهر أبريل الحالي.

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ومن جانبه أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين من خلال تصريحات صحفية أن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري قد تم نقلها بشكل نهائي إلى ملعب المكس بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار اللواء ثروت سويلم إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستقر بعد على العدد النهائي للحضور الجماهيري من طرف جماهير نادي الاتحاد السكندري، وخاصة وأن الحضور الجماهيري لنادي الاتحاد السكندري كان سوف يصل إلى ألف مشجع في ملعب برج العرب قبل نقل المباراة.

ومن المقرر أن يفتح ملعب برج العرب أبوابه من جديد للمباريات في مطلع الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي، وذلك حينما يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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