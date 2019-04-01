تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

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يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال ونيِوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / سوكراتيس / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس توُريرا / مسعود أوزيل / أرون رامسي.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: يدلين / فلوريان لوجون / فرنانديز / بول دوميت / مات ريتشي.

خط الوسط: محمد ديامي / إِسحاق هايدن / أيوزي بيريز / ميغيل ألميرون.

خط الهجوم: خوسيه روندون.

المدير الفني: الإسباني رافاييل بينيتيز.

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