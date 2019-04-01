سموحة يؤكد عدم مشاركة باسم مرسي وأحمد فتوح في مباراة الزمالك

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 أن الأخير قد تلقى خطاباً رسمياً من طرف مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، وذلك من أجل التأكيد فيه على مشاركة كلاً من الثنائي باسم مرسي إضافة إلى أحمد فتوح في مباراة الزمالك وسموحة.

حيث أشار المصدر إلى أن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قد استجاب لطلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي كان رافضاً بشكل قاطع فكرة مشاركة كلاً من الثنائي باسم مرسي إضافة إلى أحمد فتوح في مباراة الزمالك وسموحة.

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كما أضاف المصدر أيضاً أن المستشار مرتضى منصور توجه بطلب عدم مشاركة كلاً من الثنائي باسم مرسي إضافة إلى أحمد فتوح في مباراة الزمالك وسموحة، وذلك بسبب البند المتواجد في عقد إعارة كلاً منهما الذي ينص على منع مشاركتهمُا في أي مباراة ضد ناديهُم الأصلي الزمالك.

وبناءً على ذلك التأكيد من طرف نادي سموحة بعدم مشاركة كلاً من الثنائي باسم مرسي إضافة إلى أحمد فتوح، انتهت الأزمة تماماً بين الطرفين والتي كانت على وشك أن تشتعل في الأيام الماضية بسبب رغبة باسم مرسي في خوض المباراة أمام نادي الزمالك، علماً بأن مباراة الزمالك وسموحة سوف تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل.

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