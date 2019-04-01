اتحاد الكرة يؤكد رفض الأمن نقل مباراة الأهلي والاتحاد من برج العرب إلى المكس

Advertisements

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية كما كان محدد سابقاً وليس على ملعب المكس، وذلك بسبب رفض وزارة الداخلية نقل المباراة لظروف أمنية.

حيث جاء نص البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين على النحو التالي:

Advertisements

بعد رفض الجهات الأمنية نقل مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي ضمن الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس، تقرر إقامة المباراة في موعدها غداً باستاد برج العرب كما كان محدداً من قبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في ظهر اليوم الإثنين عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى ملعب المكس بشكل رسمي بعد الحصول على الموافقة من الجهات الأمنية، إلا أن الأمور لم تستقر على ذلك فحسب بعدها بساعات قليلة فقط لا غير.

أما الجهات الأمنية المتغير موقفها من الموافقة على نقل المباراة إلى رفض عملية النقل، جاء بسبب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري والذي صمم بدوره على حضور ألف مشجع من جماهيره للمباراة بعدما تمت عملية بيع التذاكر بشكل كامل، مما جعل الجهات الأمنية ترفض تماماً ذلك الحضور الجماهيري في ملعب المكس نظراً لعدم جاهزيته تماماً لاستقبال الجماهير.

إقرأ أيضاً: سموحة يؤكد عدم مشاركة باسم مرسي وأحمد فتوح في مباراة الزمالك