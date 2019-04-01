قرار هام من لجنة المسابقات بخصوص موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

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اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 قراراً هاماً، وذلك بخصوص موعد انطلاقة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقرر إقامتها في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

حيث قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد انطلاقة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري نصف ساعة عن الموعد الأصلي، لتنطلق بذلك المباراة تحديداً في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويأتي ذلك القرار من طرف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم من أجل مراعاة ظروف النادي الأهلي، والذي من المقرر أن تتوجه بعثته عقب نهاية مباراته مباشرة مع فريق الاتحاد السكندري إلى دولة جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تصل بعثة المارد الأحمر إلى دولة جنوب أفريقيا في يوم الأربعاء، على أن يخوض الفريق الأهلاوي مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مساء يوم السبت المقبل الموافق 6 أبريل 2019، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وكان النادي الأهلي يرغب في تأجيل مباراته القادمة مع فريق الاتحاد السكندري في المقام الأول، إلا أن ضغط المباريات الهائل على جميع الأندية المصرية في الفترة المتبقية من عمر الموسم، كان العائق الأكبر أمام الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التأجيل.

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