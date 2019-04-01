موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري الثلاثاء 2/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الأهلي والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت على أقل تقدير من فريق الزمالك صاحب الصدارة حالياً.

ولا شك أن فريق الأهلي قد أضاع منه فرصة مثالية للغاية لاعتلاء صدارة جدول الترتيب، وذلك عقب اكتفائه بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، مما جعل فريق الزمالك يُحافظ على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين أيضاً عن المارد الأحمر.

ويُدرك فريق الأهلي جيداً أن الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز لا يزال ممتداً حتى آخر جولة من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها فريق الزمالك في الموسم الحالي إضافة إلى فريق بيراميدز الذي يُعد بمثابة المفاجأة الأبرز في الموسم.

ولعل ما يُشعل أكثر المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، أن المواجهات المباشرة بين ثلاثي القمة في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي لا تزال لم تُقام بعد حتى الآن، علماً بأن أولى هذه الصدامات المباشرة سوف تكون بين الأهلي وبيراميدز في شهر أبريل الحالي، ومن ثم صدام آخر بين الزمالك وبيراميدز في الشهر الحالي أيضاً.

ومن المؤكد أن مهمة فريق الأهلي سوف تكون في غاية التعقيد في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن المارد الأحمر يُنافس أيضاً في الوقت الحالي على لقب دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فريق الأهلي سوف يكون على موعد مع مباراة مرتقبة للغاية في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً في شهر أبريل الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / حسين الشحات / صالح جمعة / جيِرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الاتحاد السكندري في وضعية طيبة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الأهلي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد السكندري يتواجد حالياً في المركز السابع في جدول الترتيب، مما سوف يجعله يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق بعكس فريق الأهلي الباحث عن الصدارة واللقب في نهاية المطاف.

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