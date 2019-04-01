فالفيردي يكشف عن قائمة برشلونة استعداداً لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق فياريال في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وفياريال في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / ليونيل ميسي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

ويُعاني فريق برشلونة من ضغط هائل من المباريات المعقدة والصعبة في شهر أبريل الحالي، ويكفي الإشارة إلى أن الفريق الكتالوني سوف يستضيف نظيره العملاق فريق أتلتيكو مدريد في مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وبعد هذه المباراة مباشرة بثلاثة أيام فقط لا غير تحديداً سوف يجد فريق برشلونة في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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