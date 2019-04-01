بيراميدز يُشدد الخناق على الأهلي والزمالك بعد فوزه على بتروجيت بثنائية

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حقق فريق بيراميدز فوزاً في غاية الأهمية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019 على ملعب الجيش الجديد في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة اللاعب البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة الرابعة والستين، أما الهدف الثاني لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة قد سجله اللاعب ذاته أيضاً ولكن في الدقيقة السابعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة معززاً موقعه في المركز الثالث في جدول الترتيب، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق بتروجيت 25 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وبات فريق بيراميدز على بُعد نقطة واحدة فقط لا غير من فريق الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، وأيضاً على بُعد 3 نقاط فقط لا غير من فريق الزمالك صاحب صدارة جدول الترتيب، علماً بأن كلاً من الأهلي والزمالك لم يخوضان بعد مباريات الأسبوع السابع والعشرين من عمر المسابقة.

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