تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السكندري ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والاتحاد السكندري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جيِرالدو دا كوستا / صالح جمعة / حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ويحتاج المارد الأحمر إلى النقاط الكاملة في هذه المباراة من أجل الانقضاض على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت لحين خوض فريق الزمالك مباراته يوم غداً الأربعاء مع ضيفه فريق سموحة.

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