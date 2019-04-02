لاسارتي يحسم موقف نجمي الأهلي اليوم من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز

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أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يحسم موقف نجمي الفريق الأول من السفر إلى دولة جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019، وذلك تحديداً عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مباشرة.

حيث أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي لا يرغب في المجازفة بكلاً من الثنائي هشام محمد إضافة إلى حمدي فتحي، وخاصة وأن كلاً منهما قد عاد من الإصابة في الأيام القليلة الماضية.

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كما أضاف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أيضاً أن كلاً من الثنائي هشام محمد إضافة إلى حمدي فتحي شارك في التدريبات الجماعية للغائبين عن معسكر الإسكندرية بشكل طبيعي للغاية، مما جعل هناك احتمالية كبيرة من أجل تواجدهم رفقة بعثة المارد الأحمر المتجهة إلى دولة جنوب أفريقيا في ظهر يوم غداً الأربعاء.

ولكن وفي الوقت ذاته يخشى المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي تعرض أي لاعب منهم إلى الإصابة من جديد، وخاصة في ظل صعوبة المباراة القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي من الناحية البدنية إضافة إلى عامل الطقس الحار بعد تقديم موعد المباراة إلى الساعة الثالثة عصراً بدلاً من الساعة السادسة مساءً.

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