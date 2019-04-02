مانشستر يونايتد في اختبار صعب اليوم أمام ولفرهامبتون..تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

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يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد للثأر من نظيره فريق ولفرهامبتون، وخاصة بعدما أقصاه الأخير من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

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