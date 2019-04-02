لجنة المسابقات تكشف رسمياً الموعد النهائي لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 بشكل رسمي عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، والتي كانت من المقرر أن تجمع بين الطرفين في يوم 10 أو يوم 11 من شهر أبريل الحالي.

حيث أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء إقامة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكان السبب وراء تأخير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في الكشف عن الموعد النهائي لمباراة الأهلي ومصر المقاصة، هي مباريات الأهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بدوره بتحديد يوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 من أجل إقامة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز فسوف تُقام في يوم السبت الموافق 13 ابريل 2019، مما يجعل هناك صعوبة كبيرة للغاية أمام فريق الأهلي من أجل خوض أي مباراة محلية في يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2019 أي قبل يومين فقط لا غير من موعد مباراة الإياب أمام فريق صن داونز، علماً بأن فريق الأهلي يُعاني في شهر أبريل الحالي من ضغط هائل بسبب تلاحم المباريات.

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