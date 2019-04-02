تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام فياريال بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق فياريال ضيفه فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فياريال:

حراسة المرمى: إناكي بينا / مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه / نيلسون سيميدو / جوردي ألبا / كليمنت / توماس فيرمايلين / صامويل أومتيتي / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / أرثور ميلو / فيليبي كوتينيو / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / كيفن برينس بواتينغ / مالكوم.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فياريال:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: مالكوم / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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