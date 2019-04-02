موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 2/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وفياريال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وفياريال، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وفياريال في هذه المباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفياريال، سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وفياريال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فياريال في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً مدى أهمية هذه المباراة أمام مضيفه فريق فياريال، وخاصة وأن أي تعثر له سوف يُزيد من حجم الضغوطات عليه في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وذلك بعكس ما سيكون عليه الحال تماماً في حالة نجاحه في الظفر بالنقاط الكاملة من ملعب سيراميكا.

وعلى الرغم من أن الفارق حالياً بين فريق برشلونة وبين أقرب مُلاحقيه فريق أتلتيكو مدريد قد وصل إلى 10 نقاط كاملة، إضافة إلى 12 نقطة مع الغريم التقليدي فريق ريال مدريد، إلا أن لقب الدوري الإسباني لا يزال لم يُحسم بعد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي.

ولعل السبب الرئيسي في ذلك هي المباريات الصعبة التي تنتظر فريق برشلونة في الأسابيع المتبقية من عمر الموسم الحالي، ويأتي في مقدمة هذه المباريات صدامه المنتظر في مساء يوم السبت المقبل، وذلك أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

ولا تقتصر الصعوبة فقط بالنسبة إلى فريق برشلونة على المباريات المحلية، بل إن ما يُعقد الأمر أكثر هي الصدامات القارية التي تنتظر فريق برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف يصطدم بنظيره العملاق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر أبريل الحالي.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن شهر أبريل الحالي سوف يكون بمثابة المنعطف الهام للغاية في موسم فريق برشلونة، فإما ينجح فريق برشلونة في التتويج بالثلاثية في نهاية المطاف، أو قد يخسر كل شيء أيضاً ويُصبح موسمه كارثياً.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق فياريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: مالكوم / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

إقرأ أيضاً: تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام فياريال بالدوري الإسباني