تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام كالياري بالدوري الإيطالي

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يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية لملاقاة مضيفه فريق كالياري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وكالياري تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وكالياري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كالياري:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / بِنسوليو / ديل فاويِرو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور / كاستانوُس / نيكولوسي.

خط الهجوم: مويس كين / فيديريكو بيرنارديسكي / ماو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق كالياري:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

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