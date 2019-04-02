قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

Advertisements

كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق فالنسيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

Advertisements

وجاءت قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / لوكا زيدان / أشرف موحا.

خط الدفاع: خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافائيل فاران / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / ماركو أسينسيو / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز.

ويبتعد فريق ريال مدريد عن غريمه التقليدي فريق برشلونة صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة كاملة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق الملكي لا يزال يؤمن بقدرته على التتويج بلقب الدوري الإسباني في نهاية المطاف، وخاصة في ظل المباريات الصعبة التي تنتظر غريمه فريق برشلونة في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام كالياري بالدوري الإيطالي