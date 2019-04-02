الأشعة تؤكد جاهزية نجم الزمالك قبل مباراة سموحة في الدوري المصري

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أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، قد أثبتت جاهزيته من أجل العودة للمشاركة في المباريات مع الفارس الأبيض من جديد.

حيث أشار الجهاز الطبي لنادي الزمالك إلى أن النجم التونسي حمدي النقاز قد تعافى تماماً من الإصابة العضلية، والتي كان قد تعرض لها في الأسبوع الماضي في المباراة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الزمالك والمقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وبناءً على هذه الإصابة العضلية لم يتمكن النجم التونسي حمدي النقاز من المشاركة في مباراة القمة الماضية أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، علماً بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد استقر حينها على النجم المخضرم حازم إمام في مركز الظهير الأيمن.

وفي السياق ذاته أيضاً، شدد الجهاز الطبي لنادي الزمالك على أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس هو الوحيد الذي سوف يحسم الآن مصير النجم التونسي حمدي النقاز من المباراة القادمة أمام فريق سموحة.

ومن المرجح بنسبة كبيرة للغاية أن يقوم المدير الفني السويسري كريستيان جروس بالدفع بالنجم المخضرم حازم إمام من جديد في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك، وذلك خوفاً من تجدد إصابة النجم التونسي حمدي النقاز في الفترة الحاسمة من عمر الموسم الحالي.

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