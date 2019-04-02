تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يخوض مباراة اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 أمام المضيف فريق الاتحاد السكندري.

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق الأهلي كان قد اكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وجاءت تشكيلة المارد الأحمر الأساسية في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / كريم نيدفيد / جيِرالدو دا كوستا / ناصر ماهر / حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وفي حالة فوز فريق الأهلي في مساء اليوم، سوف يرتقي مباشرة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وإن كان ذلك بشكل مؤقت، أما في حالة سقوطه في فخ التعادل أو تعرضه إلى الخسارة، فإن ذلك سوف يُعقد من مهمته للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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