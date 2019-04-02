سواريز يقود تشكيل برشلونة الأساسي أمام فياريال اليوم وغياب ميسي

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً لمواجهة مضيفه فريق فياريال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وفياريال في مساء اليوم على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وكما كان متوقعاً لم يقم المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بإشراك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ بداية المباراة، بل أجلسه على مقاعد البدلاء من أجل إراحتهُ للمرحلة الحاسمة القادمة من عمر الموسم الحالي.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق برشلونة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق فياريال على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / أرثور ميلو.

خط الهجوم: مالكوم / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً أن فوزه في مباراة اليوم سوف يجعله يقطع خطوة في غاية الأهمية من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وخاصة قبل الصدام المنتظر أمام فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم السبت المقبل.

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