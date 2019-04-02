الأهلي يُحقق فوزاً قاتلاً على الاتحاد السكندري ويخطف الصدارة مؤقتاً من الزمالك

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حقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من الظهير الأيسر التونسي علي معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بطريقة رائعة للغاية، إضافة إلى اللاعب صالح جمعة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة في سيناريو مثير للغاية لم يكن متوقعاً على الإطلاق.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 55 نقطة ارتقى بها بشكل مؤقت إلى صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن غريمه التقليدي فريق الزمالك.

وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب، علماً بأن فريق الأهلي سوف يحتفظ بصدارة الترتيب حتى مساء يوم غداً الأربعاء، وذلك تحديداً حتى موعد انطلاقة مباراة الزمالك وسموحة.

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